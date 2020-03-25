İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

6 saat önce

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı, System.String[]

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 415 bini geçtiği, 18 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 180 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 1.872 44 -
İtalya 69.1766.820 8.326
Çin 81.1713.277 73.159
İspanya 39.676 2.800 3.794
ABD 51.678 667 368
Almanya 32.781 156 3.243
İran 24.8111.934 8.913
Fransa 22.304 1.100 3.281
Hollanda 5.560 276 2
Birleşik Krallık 8.077 422 135

Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:32 Kaynak: AA

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