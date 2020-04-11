İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Son Dakika

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 687 bini geçtiği, 102 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 375 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Saat 00.15 itibarıyla bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|47.029
|1.006
|2.423
|İtalya
|147.577
|18.849
|30.455
|ABD
|495.750
|18.430
|26.783
|İspanya
|157.053
|15.970
|55.668
|Fransa
|124.869
|13.197
|24.932
|Birleşik Krallık
|73.758
|8.958
|135
|İran
|68.192
|4.232
|35.465
|Çin
|81.907
|3.336
|77.455
|Belçika
|26.667
|3.019
|5.568
|Almanya
|121.045
|2.728
|53.913