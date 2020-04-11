İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Son Dakika

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 760 bini geçtiği, 107 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 395 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|52.167
|1101
|2.965
|ABD
|521.714
|20.064
|28.580
|İtalya
|152.271
|19.468
|32.534
|İspanya
|161.852
|16.353
|59.109
|Fransa
|129.654
|13.832
|26.391
|Birleşik Krallık
|78.991
|9.875
|344
|İran
|70.029
|4.357
|41.947
|Belçika
|28.018
|3.346
|5.986
|Çin
|81.953
|3.339
|77.525
|Almanya
|123.826
|2.736
|53.913