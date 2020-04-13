İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Son Dakika

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 909 bini geçtiği, 118 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 440 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|61.049
|1.296
|3.957
|ABD
|577.332
|23.077
|33.907
|İtalya
|159.516
|20.465
|35.435
|İspanya
|169.496
|17.489
|64.727
|Fransa
|136.779
|14.967
|27.718
|Birleşik Krallık
|88.621
|11.329
|344
|İran
|73.303
|4.585
|45.983
|Belçika
|30.589
|3.903
|6.707
|Çin
|82.160
|3.341
|77.663
|Almanya
|128.208
|3.043
|64.300