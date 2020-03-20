İletişim Başkanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden "dolandırıcılık girişimine"... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden 'dolandırıcılık girişimine'... - Son Dakika

İletişim Başkanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden "dolandırıcılık girişimine"...

6 saat önce

İletişim Başkanlığınca, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya platformlarındaki dolandırıcılık girişimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu.

İletişim Başkanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden

İletişim Başkanlığınca, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya platformlarındaki dolandırıcılık girişimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya platformlarında vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin artmakta olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Güvenilir tüm işlemlerin resmi hesaplardan ve e-Devlet kapısından yapıldığı unutulmamalıdır. Bu konularda resmi hesaplar ve e-Devlet kapısı dışında yapılan hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Yalnızca resmi hesaplara güvenilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kredi kartı bilgilerinizi asla paylaşmayın. Resmi sayfa uzantısının 'gov.tr' ile biteceğini unutmayın. Güvenli site için adres çubuğunda 'https://' ibaresini mutlaka arayın. Unutmayın, e-Devlet işlemleriniz için tek adres www.turkiye.gov.tr" uyarıları yer aldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:14 Kaynak: AA

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