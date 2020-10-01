İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin'den AA'ya ziyaret - Son Dakika

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Gümüşhane Bürosu'nu ziyaret etti.

Beraberindekilerle AA'nın Gümüşhane Bürosu'na gelen Tekin, burada muhabir ve çalışanlardan ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Tekin, Erzincan Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerdeki basın kuruluşlarıyla ilişkileri güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gümüşhane'nin de kendi sorumluluk sahalarındaki illerden biri olduğunu belirten Tekin, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ulusal ve uluslararası kamuoyunda 'Türkiye markasını güçlendirmek' amacıyla yürüttüğü birbirinden önemli çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak üzere bugün Gümüşhane'ye geldik." dedi.

Tekin, İletişim Başkanlığı'nın ulusal ve uluslararası tüm platformlarda etkin çalışma yürüttüğüne işaret ederek, "Panel, konferans gibi etkinlikler, hazırladığı yayınlar ve sosyal medya araçları ile Suriye, Irak, Libya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere ülkemizin milli menfaatlerini ilgilendiren her konuda, ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru ve güvenilir bilgilerle aydınlatmak için yoğun bir mesai harcamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Tekin, kurum çalışanlarına İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan yayınları takdim etti.