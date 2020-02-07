İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada - Son Dakika

İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada

6 saat önce

İletişim Başkanlığı, 1920'lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivini Instagram hesabından paylaştı.

İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada, System.String[]

İletişim Başkanlığı, 1920'lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivini Instagram hesabından paylaştı.


İletişim Başkanlığı, 1920'lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivini Instagram hesabından paylaştı. İletişim Başkanlığı, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "1920'lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivi https://www.instagram.com/iletisim/ Instagram hesabında gün yüzü çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden günlük yaşama ilişkin çarpıcı kareler geçmişten günümüze bir köprü oluşturuyor. Analog fotoğraflardan dijitale aktarılan fotoğraflarla sanal alemde tarihe bir yolculuk yapma imkanı sağlıyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Instagram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeşim Salkım, kendisine "Kalitesiz kadın" diyen kişiyi savcılığa şikayet etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 02:47:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]