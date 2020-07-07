İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İletişim Başkanlığı Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve 38 Türk askeri noktasını gösteren bir harita paylaştı. Mehmetçiğin Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarıyla ülkenin kuzeyinde 38 noktada terör örgütü PKK'nın gücünü kırdığı görülüyor.
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere ağır darbeler indirilmeye devam ediyor. İletişim Başkanlığı son durumla ilgili "06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve Türk askeri noktalarını" gösteren harita paylaştı.
40 KM'DEN FAZLA DERİNLİK
TSK, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 40 kilometreden fazla ilerleyerek iç bölgelere konuşlandı. Birçok stratejik tepede kontrolü sağlayan TSK, karadan ve havadan operasyonlarını sürdürüyor. Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 00:40
Son Dakika › Güncel › İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı - Son Dakika
Son Dakika 19:09 Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi 18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 16:15 Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:29 Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti