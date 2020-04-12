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İletişim Başkanlığı: "İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam...
6 saat önce
İletişim Başkanlığı: "İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.
İletişim Başkanlığı: "İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:52 Kaynak: AA
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