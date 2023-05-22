İletişim Başkanlığı: İkinci tur seçimlerinde sandık numaraları değişmedi - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı: İkinci tur seçimlerinde sandık numaraları değişmedi

22.05.2023 07:54

Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için sandık başına gidecek. Seçime günler kala seçmenlerin sandık numaralarının değiştiği, eski seçmen kağıdının bir işe yaramayacağı öne sürüldü. İletişim Başkanlığı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

14 Mayıs'ta gerçekleşencumhurbaşkanlığı seçiminde adayların hiçbiri kazanmak için yeterli olan oy oranına ulaşamadı. Bu durumda yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüzde 44.8 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek.

SANDIK NUMARALARI MI DEĞİŞTİ?

Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gitmeye hazırlanırken sosyal medyada da çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Son olarak sandık numaraları değiştiği için, eski seçmen kağıdıyla sandıkların bulunamayacağı yönünde söylemler ayyuka çıktı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddialara cevap verdi.

AYNI SANDIKLARDA OY KULLANILACAK

Buna göre seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda da 14 Mayıs'taki sandıklarında oy kullanacak. Ayrıca "Seçmen kağıtları yeniden basılarak dağıtılacak" mesajı verildi.

İletişim Başkanlığı: Sandık numaralarının değiştiği iddiası gerçek dışı
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28 Mayıs Seçimi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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