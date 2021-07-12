İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu KGC'yi ziyaret etti - Son Dakika

İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

KGC lokalinde gerçekleşen ziyarette, bir süre önce vefat eden eski Veli Altınkaya için başsağlığı dileklerinde bulunan Uğurlu, KGC yeni başkanı Metin Kösedağ'a da başarı diledi.

KGC'nin güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Uğurlu, "Kayseri Gazeteciler Cemiyeti sadece Kayseri'de değil, Türkiye genelinde en güçlü cemiyetlerden biri. Hem gazetecilik yaptığım dönemden hem de şimdiki görevimden takip ettiğim kadarıyla biliyorum, bu gücünü birlik ve beraberliğinden alıyor." dedi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinliklerinin İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirileceğini ifade eden Uğurlu, anmaların daha görkemli ve düzenli olmasına adına bu kararın alındığı, Kayseri'de de 15 Temmuz'da önemli anma etkinlikleri düzenleneceğini sözlerine ekledi.

KGC Başkanı Metin Kösedağ da Uğurlu'ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, desteklerini her ortamda hissettiklerini söyledi.

Bundan sonraki süreçte de KGC olarak hayata geçirmeyi planladıkları projelerde Uğurlu'nun desteğini beklediklerini belirten Kösedağ, önümüzdeki yıllarda gazeteciler arasında bölgesel bir yarışmaya imza atmayı planladıklarını kaydetti.