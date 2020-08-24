İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla "Kızıl Elma" marşı hazırladı - Son Dakika

İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla "Kızıl Elma" marşı hazırladı

İSTANBUL - İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla "Kızıl Elma" marşı hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, marşı sosyal medya hesabından paylaşarak, ""Kızıl Elma" marşını "Bizim için Kızıl Elma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla "Kızıl Elma" marşı hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, marşı resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kızıl Elma" marşını "Bizim için Kızıl Elma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir" ifadelerini kullandı.

Kızıl Elma marşının klibi, 1071 Malazgirt Zaferi'nden Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna, İstanbul'un Fethinden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşına, 15 Temmuz Destanından günümüze kadar aynı ruhun taşındığı temalar üzerine kurgulandı. Klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fetih suresinin ilk ayetlerini okuması da yer aldı.