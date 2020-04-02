Son Dakika › Güncel › İletişim Başkanlığı: 'Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 TL toplandı' - Son Dakika
İletişim Başkanlığı: "Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 TL toplandı"
6 saat önce
İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 Türk lirası bağış yapıldığını açıkladı.
İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 Türk lirası bağış yapıldığını açıkladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846.606.155? bağış yapılmıştır. Detaylar için http://bizbizeyeteriz.gov.tr" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:07 Kaynak: İHA
Son Dakika Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı