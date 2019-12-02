Son Dakika Haberleri: İletişim Başkanlığı, NATO Liderler Zirvesi kapsamında etkinlikler düzenleyecek
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İletişim Başkanlığı, NATO Liderler Zirvesi kapsamında etkinlikler düzenleyecek

6 saat önce

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Liderler Zirvesi kapsamında Londra'da bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı, NATO Liderler Zirvesi kapsamında etkinlikler düzenleyecek, System.String[]

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Liderler Zirvesi kapsamında Londra'da bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün "Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks)" panel serisi kapsamında Londra Naval and Military Club'da "Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları" başlıklı panel düzenlenecek.

Türkiye'nin NATO için, NATO'nun da Türkiye için öneminin ele alınacağı panelin ardından Türk heyeti, "Financial Times Editörler Kurulu" üyeleriyle bir araya gelecek.

Türk heyeti, yarın da NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenecek ve değişen dünyada NATO'nun öneminin ve geleceğinin ele alınacağı "NATO Engages: Innovating the Alliance" temalı yan etkinliğe katılacak.


Heyet, 4 Aralık Çarşamba günü eski Muhafazakar Parti milletvekili ve Birleşik Krallık AB'den Çıkış (Brexit) Bakanı'nın eski Özel Danışmanı Nick de Bois başkanlığında, "Türkiye'nin Muhafazakar Partili Dostları" (Conservative Friends of Turkey-CFT) yuvarlak masa toplantısında yer alacak.

Olası Brexit sonrası Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve güvenlik boyutlarının ele alınacağı toplantıda ikili ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması için izlenecek yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulacak.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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