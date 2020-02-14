İletişim Başkanlığı'nca 'Yüzyılın işgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin' kitabı... - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı'nca 'Yüzyılın işgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin' kitabı...

7 saat önce

İLETİŞİM Başkanlığı'nca, uluslararası programlarda muhataplara sunulmak üzere 'Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin' kitabı hazırlandı.

İletişim Başkanlığı'nca 'Yüzyılın işgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin' kitabı..., System.String[]

İLETİŞİM Başkanlığı'nca, uluslararası programlarda muhataplara sunulmak üzere 'Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin' kitabı hazırlandı. Kitapta, Filistin'in onurlu mücadelesi, İsrail işgalinin süreçleri, yaşanılan uluslararası hukuk ihlalleri, Türkiye'nin Filistin mücadelesine verdiği destek ve ABD Başkanı Trump'ın ortaya koyduğu işgal ve ilhak planı konuları ele alındı.

İletişim Başkanlığı'nca, Filistin ile ilgili olarak uluslararası platformlarda duyarlılığı artırmak üzere 'Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin' kitabı hazırlandı. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinde Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile birlikte Pakistan heyetine hediye edildi. 'Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin' kitabının içeriğinde ise Filistin'in onurlu mücadelesi, İsrail işgalinin süreçleri, yaşanılan uluslararası hukuk ihlalleri, Türkiye'nin Filistin mücadelesine verdiği destek ve ABD Başkanı Trump'ın ortaya koyduğu işgal ve ilhak planı konuları ele alındı. Kitapta ayrıca uluslararası kuruluşların ve devlet başkanlarının söz konusu plan hakkındaki açıklamaları ve Türkiye'nin konuya ilişkin yaklaşımı da yer aldı.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın önsözünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" sözleri ile özetlenebilecek Türkiye'nin duruşunun tarihsel bir itiraz ve ikaz olduğunu belirtti. Altun, Uluslararası hukuka, BM ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olan bu planın başarısız olmaya mahküm olduğunu ve uygulanabilirliğinin bulunmadığını belirterek, "Filistin halkının onlarca yıldır maruz kaldığı acı, işgal ve soykırım politikalarına bu defa izin verilmemelidir. Gerçek bir barış planı ancak uluslararası meşruiyet düzleminde ve Filistin'in haklarının göz önünde bulundurulduğu bir çerçevede gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.


Filistin, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:45 Kaynak: DHA
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