İletişim Başkanlığı'ndan '15 Temmuz mehteri' klibi - Son Dakika

İletişim Başkanlığı'ndan '15 Temmuz mehteri' klibi

İLETİŞİM Başkanlığı, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin halk tarafından bastırılmasının 4'üncü yıldönümü şerefine, '15 Temmuz Mehteri' isimli klip yaptırdı.

İLETİŞİM Başkanlığı, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin halk tarafından bastırılmasının 4'üncü yıldönümü şerefine, '15 Temmuz Mehteri' isimli klip yaptırdı.

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İletişim Başkanlığı'nın yapımcılığını üstlendiği klipte yer alan marşın, söz ve müziğini Ali Sinanoğlu, düzenlemesini Yıldıray Gürgen, klip yönetmenliğini ise yine Ali Sinanoğlu yaptı. 15 Temmuz 2016 gecesi kaydedilen görüntülerin yer aldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiire de yer verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "'O gün bugündür diye kahramanlar can verdi. Gökte hazır melekler selamladı şehidi. 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti.' Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle" notuyla klibi, Twitter hesabından paylaştı.


Yıldıray Gürgen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 22:32 Kaynak: DHA

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