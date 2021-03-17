Marmaray Yeni Kapı İstasyonu'ndaki Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi'nin resmi açılışı yarın yapılacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan Marmaray Yenikapı İstasyonu'ndaki 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi, yarın bir dizi program ile açılacak..

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Çanakkale destanını ve bu destanı yazan kahramanları anmak ve tarihi bilinci yeni nesillere aktarmak amacıyla "360 Kültür Sanat" kapsamında, 18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi düzenleniyor.

Yeni iletişim araçları, hologram ve özel projeksiyon teknolojileri kullanılarak sunulan gösterimde, Çanakkale Deniz Savaşı'nda ecdadın iman ve bağımsızlık uğrunda yedi düvelle mücadele edip 18 Mart 1915'te galibiyetle taçlandırdığı Çanakkale Zaferi, dönem fotoğrafları ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılıyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, çeşitli fotoğraf ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmlerle aktarıldığı sergide, Çanakkale Savaşları sırasında cephede çekilen fotoğraflar, hikayeler ve kahramanlar, video mapping tekniğiyle sunuluyor.

Dijital gösterimin resmi açılışı, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde düzenlenecek bir dizi program kapsamında, yarın saat 11.00'de yapılacak.

Dijital sergi, 31 Mart'a kadar 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı sergide, girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanacak. Gösterim, pazar günleri kapalı olacak.

Çanakkale Zaferi

Türk tarihinin dönüm noktalarından Çanakkale Savaşları'nın, 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'ndaki deniz savaşıyla başladığı, ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam ettiği anımsatılan açıklamada, 325 gün süren Çanakkale Savaşları'nın 9 Ocak 1916'da Türk ordusunun zaferiyle sona erdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Çanakkale Savaşları, Türk askerinin imanının ve vatan sevgisinin tescilidir. Çanakkale, mukaddes değerler uğruna her şeyini gözünü kırpmadan feda eden ve seve seve ölüme giden bir milletin destanıdır. Çanakkale ruhu ise Kurtuluş Savaşı zaferinin işaret fişeği ve habercisidir." ifadelerine yer verildi.