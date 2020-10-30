İletişim Başkanlığı'ndan 'deprem yayını' açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanlığı'ndan 'deprem yayını' açıklaması

30.10.2020 16:46
İletişim Başkanlığı'ndan 'deprem yayını' açıklaması, System.String[]

İLETİŞİM Başkanlığı'nca, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi, teyit edilmeyen görüntü ve bilgilerin kesinlikle yayınlanmaması ve paylaşmaması gerektiği bildirilerek, "Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar...

İLETİŞİM Başkanlığı'nca, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi, teyit edilmeyen görüntü ve bilgilerin kesinlikle yayınlanmaması ve paylaşmaması gerektiği bildirilerek, "Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir" denildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, depremin ülke olarak herkesi derinden üzdüğü belirtilerek, can kaybının olmamasının temenni edildiği bildirildi. Devletin tüm imkanlarıyla harekete geçtiği belirtilerek, "Devletimiz, vatandaşlarımızın emniyetini ve can güvenliğini önceliklendirerek gerekli çalışmaları ve tedbirleri koordineli bir şekilde yürütmektedir. Bu süreçte kamuoyunun bilgilendirilmesinin mühim bir aracı olan medyamıza da önemli sorumluluklar düşmektedir. Depreme ilişkin yayınlarda kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulmalı, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dili kullanılmalıdır. İlgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır. Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir" denildi.

'GÖREVLİ KİŞİLER MEŞGUL EDİLMEMELİ'Doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği ve AFAD'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Teyit edilmeyen görüntü ve bilgiler kesinlikle yayımlanmamalı ve paylaşmamalıdır. Konuya, medya kuruluşlarının sosyal medya mecralarında da benzer şekilde yaklaşılmalıdır. Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki idari amirler başta olmak üzere görevli kişiler medya mensuplarımızca çalışmaları engelleyecek ölçüde meşgul edilmemelidir. Deprem bölgesinde başta olmak üzere telefon vb. tüm iletişim araçlarının gereksiz şekilde meşgul edilmemesinin de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biri olduğu unutulmamalıdır. Bu süreçte resmi makamlar ve uzmanlarca emniyet ve can güvenliğine ilişkin uyarıların yanı sıra depreme hazırlıklı olmaya ve deprem anında yapılacaklara dönük bilgilendirmelerin daha önemli hale geldiği dikkate alınmahdır. Görüşlerine başvurulan uzmanların konuyu anlaşılır bir dilde, manipülatif söylemlerden kaçınarak kanıta dayalı bilimsel veriler ışığında kamuoyuna aktarması son derece önemlidir."


Deprem, Medya, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı'ndan 'deprem yayını' açıklaması - Son Dakika


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