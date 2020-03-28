İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi

6 saat önce

İLETİŞİM Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan dünya genelinde koronavirüs vaka bildirimi, System.String[]

İLETİŞİM Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının, 630 bini geçtiği, 29 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 138 binden fazla kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamaya göre; ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Türkiye: 7 bin 402 vaka, 108 ölüm, 70 taburcu,

İtalya: 92 bin 472 vaka, 10 bin 023 ölüm, 12 bin 384 taburcu,

İspanya: 72 bin 248 vaka, 5 bin 812 ölüm,12 bin 285 taburcu,

Çin: 81 bin 394 vaka, 3 bin 295 ölüm, 74 bin 971 taburcu,

İran: 35 bin 408 vaka, 2 bin 517 ölüm, 11 bin 679 taburcu,

Fransa: 32 bin 964 vaka, 1995 ölüm, 5 bin 700 taburcu,

ABD: 112 bin 377 vaka, 1873 ölüm, 3 bin 219 taburcu,

Birleşik Krallık: 17 bin 89 vaka, 1019 ölüm, 135 taburcu,

Hollanda: 9762 vaka, 639 ölüm, 3 taburcu,

Almanya: 53 bin 340 vaka, 399 ölüm, 6 bin 658 taburcu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:45 Kaynak: DHA

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