İletişim Başkanlığı'ndan 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı - Son Dakika

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İletişim Başkanlığı'ndan 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı
50 dakika önce
İletişim Başkanlığı'ndan 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı İletişim Başkanlığı, korona virüs mücadelesi kapsamında 'Hayat Eve Sığar' mesajı ile bir video yayınladı.
İletişim Başkanlığı'ndan 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı
ANKARA - İletişim Başkanlığı, korona virüs mücadelesi kapsamında 'Hayat Eve Sığar' mesajı ile bir video yayınladı.
İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden, 'Hayat Eve Sığar' başlığı ile videolu bir mesaj paylaşıldı. Paylaşımda, "Evde kalarak, hayatın eve sığabileceğini gösteren tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkürler. Sabrınız sayesinde bu günleri hep birlikte atlatacak, sokaklarda yine birlikte yürüyeceğiz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 03:11 Kaynak: İHA
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