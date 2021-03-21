İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kadına karşı şiddetle mücadele sıfır toleransla sürecek - Son Dakika

İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kadına karşı şiddetle mücadele sıfır toleransla sürecek

21.03.2021 22:33
İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kadına karşı şiddetle mücadele sıfır toleransla sürecek, System.String[]

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kadına karşı şiddetle mücadele sıfır toleransla sürecek. Türkiye kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni reformları hayata geçirecektir" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kadına karşı şiddetle mücadele sıfır toleransla sürecek" denildi.

"80. MADDE İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMAYA İZİN VERİYOR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde tek taraflı olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesi, herhangi bir tarafın Avrupa Konseyi'ne bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetmesine izin vermektedir.

Bilindiği üzere Türkiye, kadının toplumdaki statüsünü koruma ve kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etme konusundaki güçlü bağlılığını göstererek İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olmuştur. Başlangıçta kadın haklarının güçlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edilmiştir. Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı alması da bu nedene dayanmaktadır.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ TEK ENDİŞESİ OLAN ÜLKE TÜRKİYE DEĞİLDİR"

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ciddi endişeleri olan tek ülke Türkiye değildir. Avrupa Birliği'nin 6 üyesi ( Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Letonya, Litvanya ve Slovakya) İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamamıştır. Polonya da eşcinsel grupların toplumsal cinsiyet hakkındaki fikirlerini tüm topluma empoze etme girişimini gerekçe göstererek sözleşmeden çekilmek için adımlar atmıştır.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin "kadınları korumaktan taviz verdiği" anlamına gelmemektedir. Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir.

"KADINA KARŞI ŞİDEETE SIFIR TOLERANS HÜKÜMETİN GÜNDEMİNİN İLK SIRASINDADIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tüm kadınların güvenliğini ve haklarını korumaya devam edeceğini kuvvetli bir şekilde vurgulamakta ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle hükümetin gündeminin ilk sıralarında olacağının altını çizmektedir.

Türkiye, bugüne kadar kadın haklarını desteklemek ve iyileştirmek için birçok somut adım atmıştır ve bu mekanizmalar hala yürürlüktedir. Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni reformları da hayata geçirecektir. Türkiye bundan sonra da tüm kurum ve kuruluşlarıyla toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm ve önlemlere odaklanacak, bu amaçla yürütülmekte olan çalışmaları güçlendirecektir. Bu hukuki mekanizmalar arasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın yanı sıra Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yer almaktadır. Türkiye ayrıca Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ne (CEDAW) taraftır.

"İLAVE ADIMLAR ATILACAK"

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin tasarladığı, desteklediği ve uygulamaya aldığı dönüm noktası niteliğindeki kanun da dahil olmak üzere, kadına yönelik şiddetle mücadelede katı, etkili ve gerçekçi tedbirlerin uygulanması üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağı unutulmamalıdır.

Türkiye mart ayının başında açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında da aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddete karşı mevcut önlemlerin etkinliğini artırmak için ilave adımlar atacaktır."

İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kadına karşı şiddetle mücadele sıfır toleransla sürecek

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Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kadına karşı şiddetle mücadele sıfır toleransla sürecek - Son Dakika


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