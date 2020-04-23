İletişim Başkanlığı'ndan 'İstiklal Marşı' çağrısı - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, tüm vatandaşları saat 21.00'de evlerin balkonlarından ve pencerelerinden bayraklarla İstiklal Marşı okumaya davet ederek, 23 Nisan etkinliklerinin 'Türkiye'nin Çocukları' adlı YouTube kanalından canlı yayınlanacağını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin farklı illerinden çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 23 Nisan saat 21.00'de evlerin balkonlarından ve pencerelerinden bayraklarla İstiklal Marşı'nı okuyarak kutlama çağrısı yaptı. Çocukların 23 Nisan kutlama çağrılarına ilişkin videolar, sosyal medyada '#TürkiyeninÇocukları' etiketini içeren mesajlarla paylaşıldı" denildi.