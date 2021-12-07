İletişim Başkanlığı'nın Dijital Tırı Çankırı'da - Son Dakika

İletişim Başkanlığı'nın Dijital Tırı Çankırı'da

ÇANKIRI - Çankırı'da ziyarete açılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla vatandaşlarla buluşturdu.

19 Şubat'ta Edirne'den yola çıkan İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Çankırı'da vatandaşların ziyaretine açıldı. Salgın tedbirlerinin uygulandığı tıra tek tek alınan ziyaretçilere, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlatıldı. Tırda ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Dijital Tır'ın içinde harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyimi vatandaşların beğeninse sunuluyor.

İHA'larla uçuş deneyimini yaşadılar

Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu insansız hava aracı ile uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor. Yeşil perde deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanakları sayesinde özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

Fatih'in hologram şovu gösteriliyor

3 boyutlu sanal kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken, ileri teknolojiyle havada holografik oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi Fatih'in hologram şovu gösteriliyor.