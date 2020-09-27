İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip hazırladı - Son Dakika

İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip hazırladı

İletişim Başkanlığınca Preveze Deniz Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla marş ve klip hazırlandı.

İletişim Başkanlığınca Preveze Deniz Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla marş ve klip hazırlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, zaferin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan marş ve klibi paylaştı.

Altun paylaşımında marştan, "Ben şehit oğluyum kulak ver ey dünya, ay-yıldızlı vatanın evladıyım unutma, ecdadımın kanından akar damarlarımda, can verir can alırız mavi vatan uğruna" dizelerine yer verdi.

Türkiye'nin "Mavi Vatan" mücadelesinin anlatıldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri de yer aldı.

İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip hazırladı
İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip hazırladı
İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip hazırladı
İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip hazırladı

Fahrettin Altun, Mavi Vatan, Twitter, Şehit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 19:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip hazırladı - Son Dakika


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