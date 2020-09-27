İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel klip yayınladı - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanlığı, Preveze Deniz zaferinin yıl dönümüne özel klip yayınladı. Klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arif Nihat Asya'ya ait olan Bayrak şiirini seslendirdi.

Söz ve müziği Ali Sinanoğlu'na ait olan Mavi Vatan Marşı'nın klip yönetmenliğini de Ali Sinanoğlu üstlendi.