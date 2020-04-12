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İletişim Başkanlığı: "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş,...
6 saat önce
İletişim Başkanlığı: "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bunu uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir"
İletişim Başkanlığı: "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bunu uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:56 Kaynak: AA
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