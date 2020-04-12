İletişim Başkanlığı Soylu'nun istifasıyla ilgili açıklama yapacak - Son Dakika

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İletişim Başkanlığı Soylu'nun istifasıyla ilgili açıklama yapacak
6 saat önce
İletişim Başkanlığı: "Sayın Süleyman Soylu'nun istifasına dair Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumuna ilişkin İletişim Başkanlığından birazdan bir açıklama yapılacaktır.
İletişim Başkanlığı: "Sayın Süleyman Soylu'nun istifasına dair Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumuna ilişkin İletişim Başkanlığından birazdan bir açıklama yapılacaktır."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:50 Kaynak: İHA
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