İletişim Başkanlığı'ndan 'Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi' kitabı

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde 'Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi' başlıklı kitap yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ön sözünü kaleme aldığı eserde; Türkiye'nin dış politika, insani yardım politikaları, dış yardım türleri gibi başlıklar yer aldı.

İletişim Başkanlığı'nca yayımlanan 'Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi' kitabında; Türkiye'nin TİKA başta olmak üzere Türk Kızılay, AFAD ve Türk Diyanet Vakfı gibi kurumlar marifetiyle yaptığı uluslararası yardımlar anlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitabın takdiminde; dünya genelinde yaşanan çatışmalar, savaşlar, adaletsizlikler, eşitsizlikler, terörizm, salgın, iklim değişikliği, göç ve ırkçılık gibi sorunların derin insani krizlere neden olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE'NİN YARDIM ELİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA ULAŞMAKTADIR'Türkiye'nin terörle mücadeleden barış diplomasisine, küresel sistem reformundan kalkınma yardımlarına kadar geniş yelpazede etkin varlık gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, "Daha adil bir dünya hedefiyle sürdürülen bu gayretlerin önemli bir boyutu da insani diplomasi zemini üzerine yükselmektedir. Türkiye olarak Suriye'deki iç savaştan ve terör örgütlerinin saldırılarından canlarını kurtarmak için ülkemize sığınan kardeşlerimizi, dünyada örneği olmayan hizmetleri kendilerine sunarak misafir etmekteyiz. Bugün dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi olan Türkiye, insani yardımda da milli gelire oranla dünyada ilk sırada yer almaktadır. Türkiye'nin dost eli bugün din, dil, renk, bölge ayrımı gözetmeksizin dünyanın dört bir yanına ulaşmaktır. Gerek milletimizin alicenaplığının timsali olan gönüllü teşekküllerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz gerekse resmi kurumlarımız, nerede bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa, onların imdadına koşmaktadır. Gelişmiş ülkelerin tamamen içe kapandığı salgın döneminde Türkiye, 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbı malzeme desteğinde bulunarak, paylaşmaya ve dayanışmaya verdiği önemi bir kez daha göstermiştir" diye yazdı. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi' kitabının, Türk milletinin gönül enginliğini ve Türkiye'nin bu alanda dünya için teşkil ettiği örnekliği vurgulayan eser olacağına inandığını kaydeden Erdoğan, "Dünyanın dört bir ucunda fedakarca çalışan yardım görevlilerimize Rabbimden başarılar diliyorum" dedi.

İletişim Başkanı Altun da kitaba ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanlığımız tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi kitabının ülkemizin insani ve diplomatik boyutta yürüttüğü insani yardım çabaları konusunda farkındalığı artıracağını inanıyorum. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.