İletişim Başkanlığı "Uluslararası Medya Brifingleri"ne başladı - Son Dakika

İletişim Başkanlığı, tematik konularda periyodik olarak gerçekleştirilecek Uluslararası Medya Brifingleri adlı toplantı serisini hayata geçirdi. Uluslararası Medya Brifingleri'nin ilki Türkiye'nin enerji politikası başlığında 9 Eylül tarihinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilirken, toplantıya 8 ülkeden 15 basın mensubu katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, uluslararası medyaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Dış politikadan enerjiye, ekonomiden siyasete birçok başlıkta Türkiye ve dünya gündemine ilişkin konularda uluslararası medyaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yürüten İletişim Başkanlığı, şimdi de tematik konularda periyodik olarak gerçekleştirilecek Uluslararası Medya Brifingleri adlı toplantı serisini hayata geçirdi.

Uluslararası Medya Brifingleri'nin ilki 9 Eylül tarihinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin enerji politikası başlığında düzenlenen toplantıya 8 ülkeden 15 basın mensubu katıldı. Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileri, İletişim Başkanlığının ev sahipliğindeki toplantıda üst düzey bir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilisinden Türkiye'nin enerji politikasının yanı sıra Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de icra edilen arama ve sondaj faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sunumunun ardından yaklaşık bir saat boyunca basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakanlık yetkilisi, 2021'de süresi dolacak doğalgaz kontratlarından yenilenebilir enerjiye kadar birçok konuya değindi.

İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, İletişim Başkanlığının yabancı medya mensuplarına yönelik bilgilendirme ve kamu diplomasisi faaliyetlerine büyük önem verdiğini kaydederek, bu çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek brifinglerde Türkiye'nin ve dünyanın gündemini meşgul eden konular hakkında Ankara'nın yaklaşımı paylaşılacak. Böylece yurt dışı kaynaklı dezenformasyon, algı operasyonu ve yalan haberlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. - ANKARA