İletişim Başkanlığı: Yeni sistemde Bakanlıklar da Başkanlıklar da Yürütme'nin yardımcılarıdır - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı: Yeni sistemde Bakanlıklar da Başkanlıklar da Yürütme'nin yardımcılarıdır - Son Dakika

İletişim Başkanlığı: Yeni sistemde Bakanlıklar da Başkanlıklar da Yürütme'nin yardımcılarıdır

7 saat önce

İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni sistemde Bakanlıklar da Başkanlıklar da Yürütme'nin yardımcılarıdır.

İletişim Başkanlığı: Yeni sistemde Bakanlıklar da Başkanlıklar da Yürütme'nin yardımcılarıdır, System.String[]

İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni sistemde Bakanlıklar da Başkanlıklar da Yürütme'nin yardımcılarıdır. Gerek Bakanlar, gerekse Başkanlar, kendi görev alanına giren konularda veya Cumhurbaşkanının talimatıyla açıklama yapma sorumluluğu altındadır" denildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir CHP'li grup başkanvekilinin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un geçen hafta Perşembe günü İdlib'deki saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Olağanüstü Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin yaptığı bilgilendirmeyi eleştirdiği hatırlatıldı. CHP'li grup başkanvekilinin, "Üst düzey gizlilik taşıması gereken Güvenlik Toplantısı'na İletişim Başkanı'nın girmesinin ve daha sonra bu konuda açıklama yapmasının devlet geleneği ve ciddiyetiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin hassas menfaatleriyle bağdaşır hiçbir tarafı yoktur" açıklaması ile kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek ifadeler sarf ettiği belirtilerek, İletişim Başkanlığının, 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak ihdas edildiği, söz konusu kararnamede Başkanlığın görevleri arasında 'kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamanın da bulunduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İdlib'de askerlerimizin şehit olduğu menfur saldırının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Olağanüstü Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin bilgilendirme de bu görev uyarınca Sayın Fahrettin Altun tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca böylesi bir toplantıya kimin katılıp, kimin katılmayacağı tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Ana muhalefet partisi yetkililerini, böylesi hakikat karşıtı ifadelerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmadan önce devleti tanımaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesine ve kurumlarımıza saygılı olmaya, yasalara aykırı tutum ve söylemleri ivedilikle terk etmeye davet ediyoruz. Bu vesileyle bir de hatırlatma yapmak isteriz. Yürütme görevi ve yetkisi halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na aittir. Dolayısıyla seçilmiş kişi sadece Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bakanlar, Başkanlar ve diğer üst kademe yöneticiler Anayasa ve ilgili mevzuat gereğince Cumhurbaşkanınca atanmış kişilerdir. Eski sistem alışkanlığıyla bir Bakanın konuşmasını normal görüp, bir Başkanın konuşmasını anormal karşılamak ya cahilliktir, ya kötü niyetliliktir. Yeni sistemde Bakanlıklar da Başkanlıklar da Yürütme'nin yardımcılarıdır. Gerek Bakanlar, gerekse Başkanlar kendi görev alanına giren konularda veya Cumhurbaşkanının talimatıyla açıklama yapma sorumluluğu altındadır. Bu bir yetki değil, ödevdir."

ANKARA, -


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit babasından duygulandıran davranış: Okulu açacak kimse yoksa ben geleyim
İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma Rejim yanlısı kanal canlı yayın yaparken, Esed askerleri Türk topçuları tarafından havaya uçuruldu İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki"

Son Dakika Haberleri
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:06:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanlığı: Yeni sistemde Bakanlıklar da Başkanlıklar da Yürütme'nin yardımcılarıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]