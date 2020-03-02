İletişim Başkanlığı: Yeni sistemde Bakanlıklar da Başkanlıklar da Yürütme'nin yardımcılarıdır - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni sistemde Bakanlıklar da Başkanlıklar da Yürütme'nin yardımcılarıdır. Gerek Bakanlar, gerekse Başkanlar, kendi görev alanına giren konularda veya Cumhurbaşkanının talimatıyla açıklama yapma sorumluluğu altındadır" denildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir CHP'li grup başkanvekilinin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un geçen hafta Perşembe günü İdlib'deki saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Olağanüstü Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin yaptığı bilgilendirmeyi eleştirdiği hatırlatıldı. CHP'li grup başkanvekilinin, "Üst düzey gizlilik taşıması gereken Güvenlik Toplantısı'na İletişim Başkanı'nın girmesinin ve daha sonra bu konuda açıklama yapmasının devlet geleneği ve ciddiyetiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin hassas menfaatleriyle bağdaşır hiçbir tarafı yoktur" açıklaması ile kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek ifadeler sarf ettiği belirtilerek, İletişim Başkanlığının, 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak ihdas edildiği, söz konusu kararnamede Başkanlığın görevleri arasında 'kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamanın da bulunduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İdlib'de askerlerimizin şehit olduğu menfur saldırının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Olağanüstü Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin bilgilendirme de bu görev uyarınca Sayın Fahrettin Altun tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca böylesi bir toplantıya kimin katılıp, kimin katılmayacağı tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Ana muhalefet partisi yetkililerini, böylesi hakikat karşıtı ifadelerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmadan önce devleti tanımaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesine ve kurumlarımıza saygılı olmaya, yasalara aykırı tutum ve söylemleri ivedilikle terk etmeye davet ediyoruz. Bu vesileyle bir de hatırlatma yapmak isteriz. Yürütme görevi ve yetkisi halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na aittir. Dolayısıyla seçilmiş kişi sadece Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bakanlar, Başkanlar ve diğer üst kademe yöneticiler Anayasa ve ilgili mevzuat gereğince Cumhurbaşkanınca atanmış kişilerdir. Eski sistem alışkanlığıyla bir Bakanın konuşmasını normal görüp, bir Başkanın konuşmasını anormal karşılamak ya cahilliktir, ya kötü niyetliliktir. Yeni sistemde Bakanlıklar da Başkanlıklar da Yürütme'nin yardımcılarıdır. Gerek Bakanlar, gerekse Başkanlar kendi görev alanına giren konularda veya Cumhurbaşkanının talimatıyla açıklama yapma sorumluluğu altındadır. Bu bir yetki değil, ödevdir."

ANKARA, -