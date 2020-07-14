İletişim Başkanlığından 15 Temmuz darbe girişimine özel "Milat" filmi - Son Dakika

İletişim Başkanlığından 15 Temmuz darbe girişimine özel "Milat" filmi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz darbe girişimine özel hazırlanan "Milat" isimli filmin videosunu paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz darbe girişimine özel hazırlanan "Milat" isimli filmin videosunu paylaştı.

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Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak, "Türk halkı 15 Temmuz'da bir darbe girişimine başarılı şekilde karşı koyarak tarih yazdı. Demokrasimizi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü birlikte savunduk. Şehit düşen kahramanlarımız ile gazilerimizi dört yıl sonra saygıyla anıyoruz." notunu düşerek yaptığı paylaşımda, İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zaferin dünya demokrasi tarihi açısından milat olduğunu anlatan bir filme yer verdi.

"Milat" isimli filmin videosunda, 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan bir gencin, yurt dışında bir okulda okurken derste öğretmenine verdiği cevap yer alıyor.

Öğretmenin, "Bir makaleye göre 1950 sonrasında dünyada 236 başarılı askeri darbe olmuştur, hiçbirinde silahsız halk asimetrik güç dengesizliği nedeniyle darbe girişimiyle aynı anda silahlı kuvvetlerin karşısında sivil bir irade örneği gösterememiştir. Ne yazık ki dünya tarihinde bizzat halkın direnciyle engellenmiş bir darbe girişimi olmamıştır." sözlerine genç, "15 Temmuz 2016 gecesine kadar... Türk milleti o gece demokrasi için ülkesinin geleceği için 7'den 70'e birlik oldu, canını ortaya koydu, tarih yazdı ve bu hain darbe girişimini önledi. Türk milleti o gece bir destan yazmıştır. Bu, dünya darbeler tarihi için, demokrasi için bir milattır." şeklinde karşılık veriyor.

Fahrettin Altun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığından 15 Temmuz darbe girişimine özel 'Milat' filmi - Son Dakika
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