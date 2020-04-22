İletişim Başkanlığından 23 Nisan paylaşımı - Son Dakika

İletişim Başkanlığından 23 Nisan paylaşımı

ANKARA - İletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını "Türkiyenin Çocukları" temasıyla saat 21: 00'da evlerin balkonlarında ve pencerelerinde bayraklarla İstiklal Marşının okunarak kutlanmasına ilişkin bir video hazırladı.

İletişim Başkanlığı, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını "Türkiyenin Çocukları" temasıyla saat 21: 00'da evlerin balkonlarında ve pencerelerinde bayraklarla İstiklal Marşının okunarak kutlanmasına ilişkin bir video hazırladı. İletişim Başkanlığının hazırladığı videoda, çocuklar ellerindeki Türk bayraklarını ailelerine vererek saat 21.00'de balkonda hazır bulunduğu görüntüler anlatıldı.