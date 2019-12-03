Son Dakika Haberleri: İletişim Başkanlığından 3 yabancı dilde "Türkiye NATO için neden önemli" paylaşımı
Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığından 3 yabancı dilde 'Türkiye NATO için neden önemli' paylaşımı - Son Dakika

İletişim Başkanlığından 3 yabancı dilde "Türkiye NATO için neden önemli" paylaşımı

6 saat önce

İletişim Başkanlığı tarafından, Türkiye'nin NATO için neden önemli olduğu sorusuna yanıtların yer aldığı üç yabancı dilde infografik hazırlandı.

İletişim Başkanlığından 3 yabancı dilde

İletişim Başkanlığı tarafından, Türkiye'nin NATO için neden önemli olduğu sorusuna yanıtların yer aldığı üç yabancı dilde infografik hazırlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlanan "Türkiye NATO için neden önemli" başlıklı infografik paylaştı.

67 yıldır NATO üyesi olan Türkiye'nin, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğu vurgulanan infografikte, şunlar kaydedildi:

"Sorumluluklarını titizlikle yerine getiren Türkiye, NATO bütçesine en fazla katkı yapan ilk sekiz müttefik arasında. Bölgesel ve küresel anlamda barış ve istikrarı desteklemek üzere çeşitli bölgelerde NATO harekat ve misyonlarına önemli katkı sağlayan Türkiye, bu alanda ilk 5 ülke arasında. Coğrafi konumu itibarıyla düzensiz göç tehdidinin odağında olan Türkiye, bu hususta kararlı mücadelede en ön sırada. İstikrarsızlık bölgelerinden kaynaklanan insan ve uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık gibi çeşitli sorunların diğer üye ülkelere olan etkisini azaltıcı ve istikrar sağlayıcı bir aktör olarak NATO'da aktif bir askeri varlık bulunduruyor. Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'de aktif deniz ve hava varlığı ile NATO'nun güçlendirilmiş caydırıcılık ve savunma duruşunun asli unsuru. Türkiye geniş kapsamlı harekatları yürütebilecek az sayıdaki müttefikten biridir."

Fahrettin Altun, Twitter, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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