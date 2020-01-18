İletişim Başkanlığından Berlin zirvesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika İletişim Başkanlığından Berlin zirvesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İletişim Başkanlığından Berlin zirvesi açıklaması Açıklaması

6 saat önce

İletişim Başkanlığı, Libya konusunda yarın Berlin'de düzenlenecek zirvede, ülkede barış ve istikrarın tesisi için atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını bildirdi.

İletişim Başkanlığından Berlin zirvesi açıklaması Açıklaması, System.String[]

İletişim Başkanlığı, Libya konusunda yarın Berlin'de düzenlenecek zirvede, ülkede barış ve istikrarın tesisi için atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine, Libya konusunda düzenlenecek zirveye katılmak üzere, yarın Berlin'i ziyaret edeceği belirtildi.

Türkiye'nin, Libya'da, 2259 sayılı BMGK Kararı temelinde uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve BM himayesinde Libyalıların sahiplendiği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları başından bu yana desteklediği vurgulanan açıklamada, "Türkiye, bu doğrultuda her seviyede yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuş, keza Berlin Süreci'ne de yapıcı bir tutumla aktif katkı sağlamıştır. Zirvede, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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