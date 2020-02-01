İletişim Başkanlığından "deprem harcamaları" paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığından 'deprem harcamaları' paylaşımı - Son Dakika

İletişim Başkanlığından "deprem harcamaları" paylaşımı

6 saat önce

İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından 2003-2020'de deprem bölgelerine yapılan harcamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanlığından

İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından 2003-2020'de deprem bölgelerine yapılan harcamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım ile sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz." ifadelerine yer verilen mesajda bir de video paylaşıldı.

Videoda 2003-2020'de toplam deprem vergilerinin 147,2 milyar lira olduğu, aynı dönemde deprem bölgelerine yapılan toplam harcamanın ise 1,21 trilyon liraya ulaştığı, bu şekilde toplanan vergiden 8,3 kat fazla harcama yapıldığı belirtildi.

Paylaşımda 1999'da yaşanan Marmara ve Düzce depremleri, 2003'teki Bingöl depremi, 2010'daki Elazığ depremi, 2011'deki Kütahya ve Van depremlerinin neden olduğu yaraların sarılması için yapılan harcamalar aktarıldı.

Depremlere yönelik, eğitim, ulaştırma, sağlık, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, spor, yurt yapımları, sosyal harcamalar, sanayi altyapısı harcamalarının 1,21 trilyon liraya ulaştığı belirtildi.

Twitter, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan-Kılıçdaroğlu tartışmasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan 'deprem harcamaları' paylaşımı geldi
Kanal İstanbul'un resmi internet sitesi yayında açıldı Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı İstanbul Barosu, adliyelerdeki fiyat eşitsizliğine karşı avukatları boykota çağırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 20:29:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanlığından "deprem harcamaları" paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]