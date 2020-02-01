İletişim Başkanlığından deprem vergilerine ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Dünya İletişim Başkanlığından deprem vergilerine ilişkin açıklama - Son Dakika Dünya

İletişim Başkanlığından deprem vergilerine ilişkin açıklama

6 saat önce

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından 2003-2020'de deprem bölgelerine yapılan harcamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanlığından deprem vergilerine ilişkin açıklama, System.String[]

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından 2003 ile 2020 yılları arasında deprem bölgelerine yapılan harcamalara ilişkin paylaşımda bulundu.


İletişim Başkanlığı cumartesi günü yaptığı paylaşımda, "Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım ile sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz" ifadelerine yer verdi.

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Deprem, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:08 
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