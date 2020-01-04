İletişim Başkanlığından dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığından dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama - Son Dakika

İletişim Başkanlığından dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama

6 saat önce

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "İletişim Başkanlığı, vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmez.

İletişim Başkanlığından dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama, System.String[]

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "İletişim Başkanlığı, vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmez. Kurumumuzun adı ve logosu ile yayılan 'elektrik ve doğal gaz fatura iadesi' bildirimi, dolandırıcıların milletimizin devletimize olan güvenini kötüye kullanma girişimidir" denildi.


İletişim Başkanlığı, kurumun adı ve Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak "elektrik ve doğal gaz fatura iadesi" adı altında yapılan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama yayımladı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "İletişim Başkanlığı, vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmez. Kurumumuzun adı ve logosu ile yayılan "elektrik ve doğal gaz fatura iadesi" bildirimi, dolandırıcıların milletimizin devletimize olan güvenini kötüye kullanma girişimidir" denildi.


Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:


"Son günlerde İletişim Başkanlığı adı ve Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak sahte bir site aracılığıyla 'elektrik ve doğal gaz fatura iadesi' adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı gözlenmiştir. Söz konusu siteye erişimin engellenmesi, sorumluların adalet önünde hesap vermesiyle ilgili gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
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