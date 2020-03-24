İletişim Başkanlığından koronavirüs durumunu hakkında paylaşım - Son Dakika
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İletişim Başkanlığından koronavirüs durumunu hakkında paylaşım

24 dakika önce

İletişim Başkanlığı, gece yarısı itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ile ilgili ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığından koronavirüs durumunu hakkında paylaşım, System.String[]

İletişim Başkanlığı, gece yarısı itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ile ilgili ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.


İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde mevcut durumu ile ilgili verileri paylaştı.


Başkanlığın yayımladığı verilere göre, dünya genelinde korona virüsün bulaştığı kişi sayısının 373 bini geçtiği, 16 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 101 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği yer aldı.


Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:


Türkiye'de, 1 bin 529 vaka, 37 ölüm gerçekleşti. İtalya'da, 63 bin 927 vaka, 6 bin 077 ölüm, 7 bin 432 kişi taburcu oldu. Çin'de, 81 bin 008 vaka, 3 bin 270 ölüm, 72 bin 703 kişi taburcu oldu İspanya'da, 33 bin 089 vaka, 2 bin 207 ölüm, 3 bin 355 kişi taburcu oldu. ABD'de, 42 bin 032 vaka, 508 ölüm, 295 kişi taburcu oldu. Almanya'da, 29 bin 056 vaka, 118 ölüm, 422 kişi taburcu oldu. İran'da, 23 bin 049 vaka, bin 812 ölüm, 8 bin 376 kişi kişi taburcu oldu. Fransa'da, 19 bin 856 vaka, 860 ölüm, 2 bin 200 kişi taburcu oldu. Birleşik Krallık'da, 6 bin 650 vaka, 335 ölüm, 135 kişi taburcu oldu. Hollanda, 4bin 749 vaka, 213 ölüm,2 kişi taburcu oldu. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:17 Kaynak: İHA

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