İletişim Başkanlığından medya faaliyetleri ve gazete dağıtımına ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığından medya faaliyetleri ve gazete dağıtımına ilişkin açıklama - Son Dakika

İletişim Başkanlığından medya faaliyetleri ve gazete dağıtımına ilişkin açıklama

6 saat önce

İletişim Başkanlığı, 31 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları açık olacak, medya kurumlarının yönetici, görevli ve çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecektir.

İletişim Başkanlığından medya faaliyetleri ve gazete dağıtımına ilişkin açıklama, System.String[]

İletişim Başkanlığı, 31 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları açık olacak, medya kurumlarının yönetici, görevli ve çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecektir. Bu süre boyunca gazete dağıtım şirketleri de açık olacaktır" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, korona virüs pandemisinin tüm dünyada etkisini sürdürürken Türkiye'nin bütün kurumları, sağlık çalışanları, bilim adamları ve vatandaşlarıyla salgına karşı başarılı bir mücadele yürüttüğü belirtildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile birçok tedbirin uygulamaya alındığı ifade edilerek, "Salgının önlenmesi noktasında diğer tedbirlerle birlikte 31 ilimizde hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması da kritik önem taşımaktadır. Devletimiz bu iki gün boyunca halkımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzeni sağlamaktadır. Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde medya mensuplarımızın faaliyetlerine devam edebilmeleri ve vatandaşlarımızın gazetelere erişebilmeleri de mümkün olacaktır" denildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları açık olacak, medya kurumlarının yönetici, görevli ve çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecektir. Bu süre boyunca gazete dağıtım şirketleri de açık olacaktır. Gazete dağıtımı sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla evlere servis şeklinde yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:40 Kaynak: İHA

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