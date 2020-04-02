İletişim Başkanlığından Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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İletişim Başkanlığından Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin açıklama Açıklaması
6 saat önce
İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira toplandığını bildirdi.
İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira toplandığını bildirdi.
İletişim Başkanlığının Twitter'daki hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasında toplanan bağış miktarına ilişkin açıklamada bulunuldu.
Paylaşımda, "Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:06 Kaynak: AA
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