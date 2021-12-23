Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, Arif Nihat Asya 'nın "Bir bayrak rüzgar bekliyor" şiirini okuduğu, Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerlerin anlatıldığı klibe de yer verildi.

İletişim Başkanı Altun, "Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

Sarıkamış Destanı, Fahrettin Altun, Medya, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı'nın 107. yılı anısına özel klip - Son Dakika

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