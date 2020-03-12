İletişim Başkanlığından sosyal medyadan korona virüs takibiyle ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığından sosyal medyadan korona virüs takibiyle ilgili açıklama - Son Dakika

İletişim Başkanlığından sosyal medyadan korona virüs takibiyle ilgili açıklama

30 dakika önce

İletişim Başkanlığı tarafından, korona virüs gündemini sosyal medyadan takip ederken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığından sosyal medyadan korona virüs takibiyle ilgili açıklama, System.String[]

İletişim Başkanlığı tarafından, korona virüs gündemini sosyal medyadan takip ederken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili açıklama yapıldı.


İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyanın farklı platformlarında korona virüs gündemiyle alakalı birçok asılsız iddia, yorum ve değerlendirmeler yapılmakta, vatandaşlarımızın hassasiyeti suistimal edilerek bahse konu içeriklerin hızla yayılımı gerçekleştirilmektedir. Bu dezenformasyon ve manipülasyon unsurlarının yayılımını engellemek, kamuoyunun daha doğru ve etkili bilgilenmesini sağlayabilmek adına yetkili organlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Süreç şeffaf bir biçimde yönetilmekte, her aşamada kamuoyu bilgilendirilmekte, bu vesile ile her türlü yalan içeriğin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada önemli bir sorumluluk da sosyal medyayı etkin kullanan vatandaşlarımıza düşmektedir" denildi.


Korona virüs gündemini sosyal medyadan takip ederken dikkat edilmesi gereken hususlarla değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:


"Resmi kaynaklara itibar edin


Hasta sayısı, lokasyonu, durumu ve hastalara yönelik uygulanan tedbirler gibi maddi bilgiler içeren konularda Resmi makamlar dışında paylaşılan içeriklere itibar edilmemelidir. "


"Haber görünümlü tuzaklara düşmeyin"


Kaynağı belirtilmeyen, etkileşimi arttırmak amacıyla 'SON DAKİKA' gibi dikkat çekici başlıklarla servis edilen ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere dikkat edilmeli, bu gibi içerikler farklı mecralarda paylaşılarak yayılımına destek olunmamalıdır.


"Bilgiyi otoritesinden alın"


Tüm bilgilendirme faaliyetleri; başta Sağlık Bakanlığı ve Bakanlık nezdinde Bilim Kurulu olmak üzere ilgili resmi kanallar vasıtasıyla eksiksiz ve şeffaf olarak yapılmaktadır. Sosyal medyada resmi veya akademik güvenilirliği olmayan kişi ya da kuruluşların yapmış olduğu bilgilendirmelere temkinli yaklaşılmalıdır.


"Kaynağı belirtilmemiş ses kayıtları ve görüntülere itibar etmeyin"


Özellikle WhatsApp, Telegram ya da BiP gibi haberleşme uygulamaları vasıtasıyla yayılan, kimliği belirsiz kişilerce oluşturulan, kaynağı belirsiz ve anonim olan her türlü ses kaydı ve görüntüye hiçbir şekilde itibar edilmemelidir. Vatandaşlarımız bu gibi içerikleri başkalarına göndermemeli, kendisine gönderenleri içeriğin güvensiz ve kötü niyetli olduğu yönünde uyarmalı, yayılımını engelleme hususunda telkin etmelidir.


"Sahte hesaplara dikkat edin"


Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ya da Diyanet İşleri Başkanlığı adına farklı sosyal medya platformlarında açılan sahte hesaplara dikkat edilmelidir. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşların her birinin web sitesinde belirtilmiş olan gerçek sosyal medya hesapları takip edilmelidir. Karşılaşılan bu tarz sahte hesaplar, ilgili Resmi kurumlara bildirilebilir.


"Ayrıştırıcı, kışkırtıcı mesajlara müsaade etmeyin"


Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile mücadele; siyasi, etnik ve din gibi unsurlardan bağımsız olarak, Milletçe topyekün yürüttüğümüz bir mücadeledir. Meseleyi siyasileştiren ya da ayrıştırıcı dil içeren sosyal medya paylaşımlarından uzak durulmalıdır. İyi niyetli olmayan, ulusal çapta verilen mücadeleye zarar verme amacı taşıyan, kaosu, çatışmayı ya da ayrışmayı teşvik eden içeriklerin yayılımına katkı sunulmamalıdır." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:57 Kaynak: İHA
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