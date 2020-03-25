İletişim Başkanlığından Türkiye genelinde korona virüs durumu paylaştı - Son Dakika

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İletişim Başkanlığından Türkiye genelinde korona virüs durumu paylaştı
6 saat önce
İletişim Başkanlığı, Türkiye'deki yeni tip korona virüs vakası ile ilgili yeni bilgileri içeren veriler paylaştı.
İletişim Başkanlığı, Türkiye'deki yeni tip korona virüs vakası ile ilgili yeni bilgileri içeren veriler paylaştı.
İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün (Kovid-19) Türkiye genelinde yeni bilgileri içeren verileri paylaştı.
İletişim Başkanlıktan yapılan paylaşımda, "İlk olarak Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip korona virüs vakası Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020'de tespit edildi. O günden bu yana ilgili tüm kurumlarıyla virüse karşı mücadele eden Türkiye'de 26 hasta iyileşmiş olup test yapılan vatandaş sayısı 27 bini geçti" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:45 Kaynak: İHA
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