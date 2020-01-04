İletişim Başkanlığından vatandaşlara

İletişim Başkanlığından, kurumun adı kullanılarak, sahte site aracılıgˆıyla "elektrik ve dogˆal gaz fatura iadesi" adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilerek, "Herhangi bir magˆduriyet yas¸anmaması ic¸in aldatıcı yo¨ntemlerle kredi kartı veya kis¸isel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı yapıldı.

Son gu¨nlerde I·letis¸im Bas¸kanlıgˆı adı ve Cumhurbas¸kanlıgˆı logosu kullanılarak sahte bir site aracılıgˆıyla "elektrik ve dogˆal gaz fatura iadesi" adı altında dolandırıcılık yapılmaya c¸alıs¸ıldıgˆının gözlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"So¨z konusu siteye eris¸imin engellenmesi, sorumluların adalet o¨nu¨nde hesap vermesiyle ilgili gerekli is¸lemler gerc¸ekles¸tirilmis¸tir. Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandas¸larımızı dikkatli olmaya c¸agˆırıyoruz. Herhangi bir magˆduriyet yas¸anmaması ic¸in aldatıcı yo¨ntemlerle kredi kartı veya kis¸isel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir."

Açıklamada, İletişim Başkanlığının vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmediği, bunun dolandırıcıların milletin devlete güvenini kötüye kullanma girişimi olduğu vurgulandı.