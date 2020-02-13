Safranbolu Belediyesi tarafından "İletişim Becerileri ve Beden Dili Eğitimi" düzenlendi.



Marziye İlhan'ın moderatörlüğünde Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen eğitime beden dili uzmanı Riccon İlhan Doğan katıldı.



Doğan, iletişimde beden dilinin gücünü yaşatarak anlatmak istediklerini belirtti.



Doğan, amaçlarının sessiz ve yüzdesi en güçlü aracı doğru okumak, anlamak ve anlamlandırarak faydaya çevirmek olduğunu kaydetti.



Doğan, "Beden dili eğitimi sayesinde, iletişim rengimizi ve tarzımızı keşfedeceğiz. İletişimde sessiz anlaşmalarımızı ortaya çıkartacağız. İletişimin en güçlü ögesi olan beden dilimizi anlayacak ve doğru kullanmanın yolları ile ilgili stratejiler geliştirebileceğiz" dedi.



Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de Riccon İlhan Doğan ve Marziye İlhan'a teşekkür etti.



Eğitime, Başkan Elif Köse'nin yanı sıra, Belediye Başkan 1. Vekili Onur Varlı, Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ve Ahmet Şahin, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, birim müdürleri ve personeli katıldı. - KARABÜK