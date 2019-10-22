Son Dakika Haberleri: İletişim Fakültesi Öğrencilerinden TRT Antalya Radyosu'na ziyaret
Son Dakika Güncel İletişim Fakültesi Öğrencilerinden TRT Antalya Radyosu'na ziyaret

İletişim Fakültesi Öğrencilerinden TRT Antalya Radyosu'na ziyaret

2 saat önce

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinasyonunda 19 yıldır yayın hayatına devam eden UNIFM91.3'ün bünyesinde yer alan Radyo Atölyesi öğrencileri, ikinci okul olarak gördükleri TRT Antalya Radyosu'nu ziyaret etti.

İletişim Fakültesi Öğrencilerinden TRT Antalya Radyosu'na ziyaret, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinasyonunda 19 yıldır yayın hayatına devam eden UNIFM91.3'ün bünyesinde yer alan Radyo Atölyesi öğrencileri, ikinci okul olarak gördükleri TRT Antalya Radyosu'nu ziyaret etti.


UNIFM91.3 Genel Koordinatörü Öğr. Gör. Suat Erdöl koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ziyarette Erdöl, Üniversiteye katılan yeni öğrencilerin profesyonel yayıncılığın nasıl yapıldığını görmesi adına bu ziyaretlerin öneminin büyük olduğunu ifade etti. Öğrenciler, TRT Antalya Radyosunun sunucularından Tayfun Yönlü'nün yapım ve sunuculuğunu gerçekleştirdiği Akdeniz'den isimli programının yayına nasıl hazırlandığını, program yayın akışı, programdaki yer alan şarkılar ve içerik konusunda bilgilendirildiler.


Tayfun Yönlü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Atölyesi öğrencilerine iletişimin gelişen teknolojiyle şekil değiştirdiğini sanal ortamlara girdiğini yine de yüzlerdeki gülümsemenin iyi bir iletişimin başlangıcı olduğunu unutmamalarını söyledi. Tayfun Yönlü, öğrencilere yayıncılıkta gelinen noktanın tematik anlayışa kaydığını ve içinizden özel olduğuna inandığınız konular, içerikler var ise bunları projelendirip dilerseniz TRT'ye sunabilirsiniz dedi. Tayfun Yönlü'nün eşliğinde kayıt denemeleri gerçekleştiren Radyo Atölyesi öğrencileri hem deneyim kazanmanın hem de güzel vakit geçirmenin keyfini yaşadı. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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