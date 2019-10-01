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İletişim Fakültesi radyoda tanıtıldı

50 dakika önce

TRT GAP Diyarbakır Radyosu "Yöremizden" programı İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Nisan'ı ağırladı.

İletişim Fakültesi radyoda tanıtıldı, System.String[]

TRT GAP Diyarbakır Radyosu "Yöremizden" programı İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Nisan'ı ağırladı. Sunuculuğunu Aslı Hocaoğlu'nun yaptığı program TRT GAP Diyarbakır Radyosundan canlı olarak yayınlandı.


Programda İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Nisan, İletişim Fakültesi hakkında bilgi vererek çalışmalarını ve uygulama birimlerini TRT GAP Diyarbakır Radyosu dinleyicileri için anlattı.


Doç. Dr. Nisan, İletişim Fakültesinin 2010 yılında kurulduğunu ve bünyesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik ile Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinin bulunduğunu ve bu bölümlerin hepsinin aktif olduğunu söyledi. İletişim Fakültesi bünyesinde 28 öğretim elemanın bulunduğunu dile getiren Nisan, öğretim elemanlarının çoğunun iletişim fakültesi mezunu olduklarının altını çizdi.


Doç. Dr. Fatma Nisan, İletişim Fakültesi olarak uygulama birimlerine çok önem verdiklerine değinerek, "Piyasaya eleman yetiştiriyoruz. Bu noktada piyasa alanla ilgili bilgisi olan, tasarım, fotoğraf çekimi, kamera kullanımı, haber yazımı ve web tasarımı gibi alanlarda yetişmiş eleman istiyor. Fakülte olarak eğitim anlayışımız yüzde 50 teorik ve yüzde 50 uygulama şeklinde. Bu noktada sadece teorik bilgiyle sınırlı kalındığında piyasanın ihtiyacına karşılık vermiş olmuyoruz. Bu nedenle de uygulama birimlerini daha çok kendi bünyemizde kurarak ve bizzat kendimiz de öğrencilerimizin başlarında durarak istediğimiz gibi eğitim veriyor, kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Uygulama birimlerimiz bu açıdan bizim mutfağımız niteliğinde" ifadelerini kullandı.


Uygulama birimlerinin öğrencilere büyük avantajlar sağladığını kaydeden Nisan, İletişim Fakültesi bünyesinde İNÜHABER Merkezi, İnönü İletişim Gazetesi, Radyo Kampüs ve Ajans İletişim gibi uygulama birimlerinin bulunduğunu belirterek, bu uygulama birimlerinde tam olarak öğrencilerin görev almakta olduklarını ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini söyledi. - MALATYA

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:46 Kaynak: İHA
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