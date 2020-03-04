İletişim fakültesinde girişimcilik günleri - Son Dakika
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İletişim fakültesinde girişimcilik günleri

6 saat önce

Bu yıl 18'inci kez düzenlenen Girişimcilik Günleri, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) iş birliği ile Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleşti.

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Bu yıl 18'inci kez düzenlenen Girişimcilik Günleri, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) iş birliği ile Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleşti.


Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Graphx Reklam Ajansı'nın sahibi Necdet Alkandemir Tecrübe Paylaşımları etkinliği kapsamında İletişim Fakültesi öğrencileri ile buluşarak deneyimlerini anlattı. 14 yaşında lise öğrencisi iken iş hayatına atıldığını söyleyen Antalyalı iş insanı, geleneksel iş modelleri ile yenilerini karşılaştırarak gençlere teknolojiyi takip eden yeni iş modelleri geliştirmek gerektiğini vurguladı.


Girişimciliğin ülke ekonomisine de katkı sağladığının altını çizen Alkandemir, dünya devi internet sitelerinden ve Türkiye'de gelişmekte olan başarılı girişimlerden örnekler verdi. Hangi sektör olursa olsun çevre edinmenin önemli olduğunu söyleyen Alkandemir, reklam ajansı kurduktan sonra ilk birkaç yıl sadece çevresine iş yaptığını anlattı. Kendi işinin patronu olmanın avantajlarına da değinen Alkandemir, "Yaz tatillerinde mutlaka çalışın. Kısa yoldan zengin olmaya odaklanmayın, istikrarlı ve sabırlı olun. Şunu sakın unutmayın; Kendi işini kuran insanlar daha çok çalışırlar ama daha az yorulurlar" diye konuştu. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:34 Kaynak: İHA
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