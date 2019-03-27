Son Dakika Haberleri: İletişim Fakültesinden, Komite Ekibine Teşekkür Yemeği

İletişim Fakültesinden, Komite Ekibine Teşekkür Yemeği

31 dakika önce

Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen Kar Film Festivalinde emeği geçen İletişim Fakültesi öğrencilerine teşekkür yemeği organize edildi.

İletişim Fakültesinden, Komite Ekibine Teşekkür Yemeği, System.String[]
Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen Kar Film Festivalinde emeği geçen İletişim Fakültesi öğrencilerine teşekkür yemeği organize edildi.

Bir restoranda düzenlen yemeğe gazetecilik, radyo televizyon ve sinema, halkla ilişkiler bölümü öğrencileri katıldı.

15. Kar Film Festivali Komite Başkanı Çağatay Burak Ayaz, "Güzel bir festivaldi yemek ile bu olayın tatlandırılması bizim için motivasyon oldu. 16. festivali sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi ve festival sunucusu Mehmet İncekara ise Festivalin meşakkatli bir süreç olmasına rağmen engin tecrübeler kazandıklarını söyledi.

Gazetecilik Bölümü öğrencilerinden Sevgi Canpolat'da, "İlk defa katılmama rağmen çok memnunum. Festival kapsamında oyuncular, gazeteciler ve yapımcılarla bir arada olduk, çok önemli insanlar tanıdım. 4 gün süren festivalin ardından bu yemekte kendimize anı saklıyor olmamızda çok değerli oldu" ifadelerini kullanırken Yasemin Karlıdağ, Festivalin İletişim Fakültesindeki tüm bölümlerin birbiriyle kaynaşmasına bir sebep olduğunu belirtti.

Ahmet Ercüment, Kar Film Festivali ekibi olarak çok büyük emek verdiklerini ifade ederek, "Hocalarımız festival organizasyonunda bize güvendi, hep birlikte başardık" dedi.

Halkla ilişkiler Bölümü öğrencisi Ümmügülsüm Özkan'da, "Senelerce aynı fakültede okumamıza rağmen herkesi tanımıyorduk. Festival tüm öğrencilerin birbiriyle kaynaşmasına vesile oldu. Bu imkanı bize tanıyan ve organizasyonu düzenleyen İletişim Fakültesi hocalarına teşekkür ediyorum. Şimdi hep beraberiz" diye konuştu.

Düzenlenen yemeğin ardından 15. Kar Film Festivali hatıra fotoğrafı çektirildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

Kar, Güncel
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