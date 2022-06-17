İletişim hatlarına takılan mikser ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İletişim hatlarına takılan mikser ortalığı savaş alanına çevirdi

17.06.2022 18:13

Tokat'ta iletişim hatlarına takılan beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi.

Tokat'ta iletişim hatlarına takılan beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi. 5 direk devrildi, bir araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Organize Sanayi girişi bir rehabilitasyon merkezi yanında bulunan otoparkta meydana geldi. Seyir halinde olan beton mikserinin telefon ve internet hatlarının geçtiği kabloya takıldı. Beton mikserinin kabloya takılması ile birlikte 4 telefon direği ile 1 elektrik direği devrildi. Devrilen telefon direği bir otomobilde maddi hasara neden oldu. Mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, internet ve telefon hattı da kesildi. Ekipler elektrik ve telefon hattının onarılması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise hasar gören araçlarla ilgili tutanak tuttu.

Mahalle sakinleri ise geçtiğimiz yılda tırın telefon kablolarına takılması sonucu devrilen direklerin 2 otomobilin üzerine devrildiğini söyledi. Vatandaşlar maddi hasarla atlatılan kazanın bir daha yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

(Nurhan İçmez - İHA)

YORUMLAR
500
Kimliksiz hastaya ilaç yazdıramayan kadın hastaneyi savaş alanına çevirdi! Kimliksiz hastaya ilaç yazdıramayan kadın hastaneyi savaş alanına çevirdi! İstanbul'da meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da meydan kavgası kamerada: Torbacı darp edildi, ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İletişim hatlarına takılan mikser ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:38:23. #1.11#
SON DAKİKA: İletişim hatlarına takılan mikser ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement